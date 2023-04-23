Журналист Херш: глава ЦРУ Бернс жестко прошелся по Зеленскому из-за коррупции на Украине

Руководитель Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс жестко прошелся по главе киевского режима Владимиру Зеленскому из-за коррупции на Украине. Такими сведениями поделился американский журналист Сеймур Херш.
Как рассказал обозреватель, Вашингтон предоставил Киеву перечень украинских госслужащих, которые осуществляли коррупционные махинации. В нем значились 35 человек, сообщил Херш в эфире RT.
«Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: чиновники и генералы (из США. — Прим. ред) начинают очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много», — отметил он.
Ранее Херш обнародовал материалы расследования, в которых говорилось о причастности США и Норвегии к теракту на «Северных потоках». Белый дом эту инфорацию отвергает.