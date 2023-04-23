Дерипаска предсказал крах доллара через пять лет

Он напомнил, что еще какие-то пять лет назад никто и подумать не мог, что доллар может хоть что-либо пошатнуть. Однако сегодня мы живем в мире, где американская национальная валюта стала токсичной. От доллара начали отказываться независимые государства, когда Запад решил использовать его в качестве оружия против всех несогласных.