Президент Бразилии задумал найти третью альтернативу для мира на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва прокомментировал критику в свой адрес после слов об украинском кризисе. Он заявил, что страна не намерена угрожать кому-либо своей позицией по данному вопросу.
По словам да Силвы, он не поддерживает действия Москвы, но хочет, чтобы президент России Владимир Путин и украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров. Организация диалога необходима в нынешней ситуации, уверен политик.
«Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира», — сказал президент Бразилии.
Также он отметил, что не приравнивает Россию и Украину в этом конфликте, потому что понимает значение территориальной целостности. Бразильский лидер призвал к прекращению боевых действий и заявил о готовности выступить посредником в переговорах.