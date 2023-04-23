Посольство России: около 140 человек подали заявки на эвакуацию из Судана

В настоящее время в Судане присутствуют около 300 россиян, из которых 140 изъявили желание эвакуироваться. По словам Черновола, мероприятие находится на стадии подготовки, так как любой выезд из посольства сопряжен с большими рисками, потому что связан с пересечением линии соприкосновения.