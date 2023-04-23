Посольство России: около 140 человек подали заявки на эвакуацию из Судана

Около 140 человек подтвердили желание эвакуироваться из Судана, где сейчас проходят боевые действия. Список растет из-за заявок от граждан стран СНГ и других государств, рассказал посол РФ в Хартуме Андрей Черновол в интервью РИА Новости.
В настоящее время в Судане присутствуют около 300 россиян, из которых 140 изъявили желание эвакуироваться. По словам Черновола, мероприятие находится на стадии подготовки, так как любой выезд из посольства сопряжен с большими рисками, потому что связан с пересечением линии соприкосновения.
Ранее стало известно, что Силы быстрого реагирования Судана сообщили о готовности открыть аэропорт для эвакуации иностранных граждан. СБР отметили, что будут сотрудничать, для обеспечения безопасности мирного населения.