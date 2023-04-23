Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом же раунде

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 71. Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал победу, нокаутировав американца Кертиса Блейдса в первом же раунде.
С самых первых минут соперники сошлись в стойке, где россиянин показал свое превосходство. Уже к середине раунда американца изрядно качало из стороны в сторону от каждого удара. Уже в конце первой пятиминутки Блейдс упал от нокаута.
Павлович одержал уже шестую победу, засчитанную в первом раунде и стал на шаг ближе к титульному бою. На счету 30-летнего россиянина всего одно поражение. Блейдсу же пришлось принять четвертое досрочное поражение в карьере.