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Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом же раунде

Спорт
Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом же раунде

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 71. Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал победу, нокаутировав американца Кертиса Блейдса в первом же раунде.

С самых первых минут соперники сошлись в стойке, где россиянин показал свое превосходство. Уже к середине раунда американца изрядно качало из стороны в сторону от каждого удара. Уже в конце первой пятиминутки Блейдс упал от нокаута.

Павлович одержал уже шестую победу, засчитанную в первом раунде и стал на шаг ближе к титульному бою. На счету 30-летнего россиянина всего одно поражение. Блейдсу же пришлось принять четвертое досрочное поражение в карьере.

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