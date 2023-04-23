Посол Черновол: эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Почти все находившиеся в «горячих точках» суданской столицы россияне эвакуированы на территорию посольства. В опасной ситуации остается лишь россиянка с ребенком, оказавшиеся в здании Нубийской митрополии. С гражданами России, которые пребывают в относительно безопасных местах, поддерживается связь, добавил Черновол.