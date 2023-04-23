Посол Черновол: эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Эвакуация из Хартума по воздуху не ведется, так как в международном аэропорту города ведутся бои. О ситуации в столице Судана РИА Новости рассказал посол РФ в африканской стране Андрей Черновол.
Вооруженные силы Судана 22 апреля сообщили о скором начале процесса эвакуации иностранных дипмиссий. В сообщении говорилось, что вывоз своих дипломатов и граждан проведут США, Китай, Франция и Великобритания. Однако бесполетный режим над территорией Судана продлен до 30 апреля, отметил российский посол.
«Наверное, исключения могут быть сделаны для эвакуационной авиации разных стран, пока речи об эвакуации воздухом из Хартума не идет, поскольку международный аэропорт столицы — одно из мест боевых действий», — объяснил дипломат.
Почти все находившиеся в «горячих точках» суданской столицы россияне эвакуированы на территорию посольства. В опасной ситуации остается лишь россиянка с ребенком, оказавшиеся в здании Нубийской митрополии. С гражданами России, которые пребывают в относительно безопасных местах, поддерживается связь, добавил Черновол.