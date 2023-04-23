МВД: два ребенка стали жертвами аварии в Приморье

После столкновения легковая машина съехала с дороги на обочину и врезалась в дерево. Автовладелец Toyota Land Cruiser скрылся с места аварии, но позже пришел отдел. Во время происшествия травмы получили 15-летний водитель Toyota Corolla, который взял ключи от автомобиля без ведома родителей. Другие два ребенка скончались в больнице.