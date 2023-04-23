«РВ»: российские военные взяли в плен украинских солдат из «Эдельвейса»

Вооруженные силы Украины взяли в плен бойцов десятой отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ. Информацию об этом сообщило издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.
Военкоры уточнили, что сработали военные батальона ЛНР «Заря», который входит в состав армейского корпуса армии России. В настоящее время пленные украинские националисты находятся на экспресс-допросе, где рассказывают о себе.
Ранее 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Так в годы Великой Отечественной войны наименовалась одна из дивизий нацистской Германии.