NYT: Байдену придется открыто говорить о своем здоровье в случае переизбрания

Специалисты опросили более тысячи американцев старше 18 лет и выяснили, что хоть большинство демократов будут голосовать за Байдена, а республиканцев – за прошлого президента США Дональда Трампа, двух этих политиков подавляющее число граждан видеть во главе государства не хотят.