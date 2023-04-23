NYT: Байдену придется открыто говорить о своем здоровье в случае переизбрания

Президенту США Джо Байдену придется держать общественность в курсе нюансов своего здоровья, если он планирует переизбираться на второй срок. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на результаты исследования AP-NORC.
Специалисты опросили более тысячи американцев старше 18 лет и выяснили, что хоть большинство демократов будут голосовать за Байдена, а республиканцев – за прошлого президента США Дональда Трампа, двух этих политиков подавляющее число граждан видеть во главе государства не хотят.
Кроме того, американцы считают, что Байден уже слишком стар для такого поста. Если же он хочет все-таки принять участие в президентской гонке, ему придется открыто рассказывать о своем здоровье.