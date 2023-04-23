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Посол Кубы рассказал о планах главы правительства страны на летний визит в Россию

Политика
Посол Кубы рассказал о планах главы правительства страны на летний визит в Россию

Глава правительства Кубы Мануэль Марреро Крус в ходе своего июльского приезда в РФ посетит Сочи, Москву и Петербург. Об этом сообщил РИА Новости посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.

По словам собеседника агентства, первостепенной задачей кубинского премьера станет участие в совете ЕАЭС, который состоится в курортном городе 7-9 июня. Далее он намерен совершить официальный визит в столицу, а после поехать на петербургский международный экономический форум.

Дипломат в ходе интервью отметил, что Гавана надеется ввести расчеты с помощью карт «Мир» до конца текущего года. Правительство страны занимается реализацией этого проекта около года.

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