Посол Кубы рассказал о планах главы правительства страны на летний визит в Россию

Глава правительства Кубы Мануэль Марреро Крус в ходе своего июльского приезда в РФ посетит Сочи, Москву и Петербург. Об этом сообщил РИА Новости посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья.
По словам собеседника агентства, первостепенной задачей кубинского премьера станет участие в совете ЕАЭС, который состоится в курортном городе 7-9 июня. Далее он намерен совершить официальный визит в столицу, а после поехать на петербургский международный экономический форум.
Дипломат в ходе интервью отметил, что Гавана надеется ввести расчеты с помощью карт «Мир» до конца текущего года. Правительство страны занимается реализацией этого проекта около года.