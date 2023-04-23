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Захарова тонко высказалась о призыве Мельника пересечь все «красные линии»

Политика
Захарова тонко высказалась о призыве Мельника пересечь все «красные линии»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тонко прокомментировала призыв заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника пересечь все «красные линии». Она отреагировала на эту просьбу в своем Telegram-канале.

Захарова в своем заявлении напомнила слова Мельника. В частности, замглавы МИД Украины сообщил о необходимости увеличения военной поддержки киевского режима.

«И снять исподнее», — прокомментировала она, прикрепив к заявлению смайлик шорт желтого цвета.

Ранее украинский дипломат заявил, что Запад делает недостаточно для помощи киевскому режиму. Мельник на фоне этого попросил увеличить передаваемую военную поддержку в десять раз.

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