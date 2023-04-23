Economist: Украине стоит готовиться к худшему во время контрнаступления

Попытки украинской армии пойти в контрнаступление могут обернуться для нее полным окружением. Об этом пишет издание Economist.
Отмечается, что для успешного наступления Украине потребуется значительный численный перевес, однако этого Киев сможет добиться лишь на некоторых участках фронта. Любое неосторожное действия со стороны военного руководства может обернуться окружением всей армии.
Ввиду этого, киевскому режиму и его западным покровителям следует готовиться к худшим сценариям, когда ВСУ пойдут в наступление. Самым щадящим из них могут стать лишь незначительные общие успехи, констатирует издание.