Посол Феоктистов: аргентинские компании сохраняют намерение сотрудничать с Россией

Аргентинских предпринимателей привлекает перспектива сохранения партнерских отношений с РФ, невзирая на антироссийские ограничения Запада. Об этом рассказал прессе посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
По его словам, организации обеих стран даже в нынешней ситуации стремятся сохранить взаимодействие. Дипломат добавил, что для этого были созданы все условия.
«Просто сейчас, я бы назвал его, переходный период», – отметил Феоктистов.
Посол также подчеркнул, что сотрудничеству препятствуют трудности в сфере логистики, а также страх Аргентины попасть под вторичные санкции Соединенных Штатов. Все это также отразилось и на российском предпринимательстве.