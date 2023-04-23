Директор Кабисов: Южная Осетия задолжала России более миллиарда рублей за газ и свет

Южная Осетия должна Российской Федерации более миллиарда рублей за электроэнергию и газ. Об этом сообщил руководитель государственного предприятия «Энергоресурс – Южная Осетия» Ацамаз Кабисов.
По его словам, долг за газ превышает 445 миллионов рублей, а за электроэнергию – 607 миллионов рублей. Власти республики намерены провести с Россией переговоры по поводу погашения этой задолженности.
Кабисов также подчеркнул, что в республике начнут отключать неплательщиков от коммунальных услуг. Это будет происходить после двух просроченных платежей, после соответствующего официального извещения. Он призвал граждан вовремя платить по счетам.