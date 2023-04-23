Десятки тысяч протестующих против судебной реформы вышли на улицы в Израиле

Десятки тысяч граждан вышли на очередную акцию протеста против приостановленной, но не отмененной судебной реформы в Израиле. О манифестациях сообщила газета Times of Israel.
Напряженность усилилась в преддверии Дня независимости Израиля и Дня памяти погибших в войнах. Они пройдут в стране на следующей неделе.
Семьи погибших военных установили в Тель-Авиве мемориал в их память. Они призвали политиков в День памяти держаться подальше от кладбищ. Манифестанты развернули транспарант с лозунгом: «Мы будем защищать то, ради чего вы пали».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее объявил о приостановке процесса по судебной реформе, которая предполагает передачу правительству контроля над назначениями судей. Обсуждение инициативы в Кнессете возобновится во время летней парламентской сессии. Но организаторы протестов опасаются, что закон может быть вынесен на голосование оперативно, и обещают продолжать демонстрации, пока реформа не будет отклонена.