Десятки тысяч протестующих против судебной реформы вышли на улицы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее объявил о приостановке процесса по судебной реформе, которая предполагает передачу правительству контроля над назначениями судей. Обсуждение инициативы в Кнессете возобновится во время летней парламентской сессии. Но организаторы протестов опасаются, что закон может быть вынесен на голосование оперативно, и обещают продолжать демонстрации, пока реформа не будет отклонена.