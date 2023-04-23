Посол Армении прокомментировал обвинение со стороны Азербайджана в подрыве военного грузовика

Грузовой автомобиль министерства обороны Азербайджана подорвался на мине. Обвинения официального Баку, по словам посла, в сторону Еревана беспочвенны и служат только пропагандой для новой агрессии или провокации в отношении Армении. Марукян написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.