Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской области Украины

Российская армия наносит удары по инфраструктурным и военным объектам Украины с 10 октября прошлого года. Эта мера стала ответом Москвы на подрыв Крымского моста, спланированного киевскими властями. С того момента воздушная тревога в стране звучит на ежедневной основе.