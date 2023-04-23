Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской области Украины

Режим воздушной тревоги введен в Днепропетровской области Украины. На это указывает информация сервиса по оповещению граждан минцифры страны.
Согласно онлайн-карте, сигналы сирен включены на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. Также поступала информация о взрывах в Херсоне.
Российская армия наносит удары по инфраструктурным и военным объектам Украины с 10 октября прошлого года. Эта мера стала ответом Москвы на подрыв Крымского моста, спланированного киевскими властями. С того момента воздушная тревога в стране звучит на ежедневной основе.