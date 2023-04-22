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Отсутствие украинской певицы Лижичко на Евровидении спровоцировало бурную реакцию ее продюсера

Общество
Отсутствие украинской певицы Лижичко на Евровидении спровоцировало бурную реакцию ее продюсера

Исполнительница песни «Знаю я» Руслана Лижичко, которая принесла Украине победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2004 году, не получила приглашение на проект. Продюсер артистки Александр Ксенофонтов попытался поднять шумиху вокруг этого «возмутительного инцидента».

По его словам, певица всего лишь снялась в массовке промо-ролика с представителями украинского молодого поколения в Киеве. Это видео будет продемонстрировано на сцене, но продюсера такой сценарий не устроил.

«Мы вообще никак в событиях так называемого большого Евровидения-2023 не задействованы», – сказал он в беседе с журналистами.

Именно Лижичко, уверен Ксенофонтов, «открыла Украине дорогу на Евровидение». На его взгляд, она входит в число самых ярких артисток, которая не стала «желанной гостьей» на песенном конкурсе.

#евровидение 2023 #руслана лижичко #продюсер