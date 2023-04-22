Отсутствие украинской певицы Лижичко на Евровидении спровоцировало бурную реакцию ее продюсера

Исполнительница песни «Знаю я» Руслана Лижичко, которая принесла Украине победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2004 году, не получила приглашение на проект. Продюсер артистки Александр Ксенофонтов попытался поднять шумиху вокруг этого «возмутительного инцидента».
По его словам, певица всего лишь снялась в массовке промо-ролика с представителями украинского молодого поколения в Киеве. Это видео будет продемонстрировано на сцене, но продюсера такой сценарий не устроил.
«Мы вообще никак в событиях так называемого большого Евровидения-2023 не задействованы», – сказал он в беседе с журналистами.
Именно Лижичко, уверен Ксенофонтов, «открыла Украине дорогу на Евровидение». На его взгляд, она входит в число самых ярких артисток, которая не стала «желанной гостьей» на песенном конкурсе.