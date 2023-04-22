N-tv: Берлин назвал целью высылки российских дипломатов сокращение присутствия спецслужб

Решение о высылке дипломатов России из ФРГ принято в целях сокращения «присутствия спецслужб» в стране. Об этом со ссылкой на МИД Германии сообщил немецкий телеканал n-tv.
«Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», – сообщил телеканалу представитель МИД ФРГ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что более 20 дипломатов Германии высылают из России. ФРГ также выслала со своей территории свыше 20 дипломатов российской стороны. По данным таблоида Bild, Россию покинут более 30 из около 90 работающих в стране немецких работников дипведомства.