N-tv: Берлин назвал целью высылки российских дипломатов сокращение присутствия спецслужб

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что более 20 дипломатов Германии высылают из России. ФРГ также выслала со своей территории свыше 20 дипломатов российской стороны. По данным таблоида Bild, Россию покинут более 30 из около 90 работающих в стране немецких работников дипведомства.