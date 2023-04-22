Sohu: Лавров поставил на место Гутерреша и вступился за Пекин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и вступился за Китай, говорится в материале издания Sohu. Генсек организации усомнился, что в ближайшей перспективе появится замена доллара.
Лавров отреагировал на эти слова и назвал неизбежной мировую дедолларизацию. Все больше стран отказываются от американской валюты при торговых расчетах. Ответственность за это несут сами США. Действия Вашингтона навредили репутации доллара.
Китайские журналисты обратили внимание, что генсек ООН принизил юань, а глава МИД России предпринял решительную контратаку и заступился за Китай. Белый дом злоупотребляет статусом доллара, констатировали в издании.