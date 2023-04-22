Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент страны перед выборами 21 мая

Парламент Греции распущен из-за выборов, которые состоятся 21 мая. Соответствующий указ подписала президент страны Катерина Сакелларопулу, передает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).
В документе также сказано, что новый парламентский состав, который изберут 21 мая, будет созван 1 июня. Тогда же и состоится приведение к присяге новых депутатов. А 2 июня они выберут своего председателя.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что стране нужно сильное представительство на международном уровне. Это необходимо для «политической стабильности в течение четырех лет», отметил он.