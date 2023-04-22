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Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент страны перед выборами 21 мая

Политика
Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент страны перед выборами 21 мая

Парламент Греции распущен из-за выборов, которые состоятся 21 мая. Соответствующий указ подписала президент страны Катерина Сакелларопулу, передает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

В документе также сказано, что новый парламентский состав, который изберут 21 мая, будет созван 1 июня. Тогда же и состоится приведение к присяге новых депутатов. А 2 июня они выберут своего председателя.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что стране нужно сильное представительство на международном уровне. Это необходимо для «политической стабильности в течение четырех лет», отметил он.

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