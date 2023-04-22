Судан закрыл свое воздушное пространство до 30 апреля

Судан продлил ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Хартума.
Всему летному составу республики было направлено извещение NOTAM, в котором говорится о продлении закрытия воздушного пространства для всех самолетов до конца апреля. В документе также говорится о серьезных последствиях для всех нарушителей.
Накануне посол российской Федерации в Судане Андрей Черновол сообщил, что Москва готова эвакуировать своих граждан из Судана, а также граждан стран СНГ. Это произойдет, если ситуация в Хартуме не изменится в лучшую сторону.