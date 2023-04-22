Названы риски роста объема нефтепереработки в мире для российского топливного экспорта

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», представили оценку возможного влияния роста мировой нефтепереработки на российский экспорт топлива. По их мнению, это не помешает поставкам компаний из РФ.
Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов высказал мнение, что ископаемые энергоносители могут выступать как возможность обеспечения более быстрого экономического роста для развивающихся стран.
Симонов привел в пример рынки дизельных и бензиновых автомобилей в Индии и Пакистане. По его словам, местные потребители будут готовы покупать больше топлива при условии роста благосостояния.