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Новый пакет санкций Евросоюза может ограничить транзит части товаров через территорию РФ

Экономика
Новый пакет санкций Евросоюза может ограничить транзит части товаров через территорию РФ

Новый пакет санкций Евросоюза может включать в себя ограничение транзита ряда товаров через территорию России. Об этом сообщает Bloomberg.

В 11-й пакет западных санкций могут войти запреты та поставки высокотехнологичных товаров и транспортных средств. При этом перевозки через российскую территорию в другие государства будут ограничены не для всех грузов, а только для 30 видов товаров.

Польша и страны Прибалтики ранее призвали к введению Европейским союзом санкций в отношении транзита через Россию товаров и технологий, которые могут затрагивать развитие таких областей в РФ, как космическая, авиационная, военная или промышленная.

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