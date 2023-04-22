Новый пакет санкций Евросоюза может ограничить транзит части товаров через территорию РФ

Новый пакет санкций Евросоюза может включать в себя ограничение транзита ряда товаров через территорию России. Об этом сообщает Bloomberg.
В 11-й пакет западных санкций могут войти запреты та поставки высокотехнологичных товаров и транспортных средств. При этом перевозки через российскую территорию в другие государства будут ограничены не для всех грузов, а только для 30 видов товаров.
Польша и страны Прибалтики ранее призвали к введению Европейским союзом санкций в отношении транзита через Россию товаров и технологий, которые могут затрагивать развитие таких областей в РФ, как космическая, авиационная, военная или промышленная.