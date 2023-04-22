Лукашенко презентовал журналисту госканала Азаренку кувалду

Белорусский лидер Александр Лукашенко презентовал журналисту госканала Григорию Азаренку кувалду. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Глава государства посетил мемориальный комплекс «Хатынь», где он принял участие в благоустройстве территории. Во время мероприятия Лукашенко вручил Азаренку кувалду. Президент приобнял журналиста и поправил ему кепку.
«Чтоб знали», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости в 2021 году сообщил, что на Григория Азаренка было совершено покушение. Однако силовикам удалось предотвратить преступление.