N-TV: Киев перебросил танки Leopard 2 в зону боевых действий, но избегает их применения

Командование Вооруженных сил Украины уже перебросило в зону боевых действий танки немецкого производства Leopard 2, сообщает N-TV, ссылаясь на источники среди киевских чиновников.
Собеседники журналистов отметили, что бронетехника, которую успели поставить Киеву, действительно находится на передовой, хотя использовать ее пока не спешат. Предполагается, что машины западного производства станут ключевой силой в рамках готовящегося контрнаступления ВСУ, которое пока не началось из-за неблагоприятных погодных условий.
Усугубляется ситуация огромным количеством минных полей в зоне боевых действий. Этот факт значительно повышает риск потери новой техники.