N-TV: Киев перебросил танки Leopard 2 в зону боевых действий, но избегает их применения

Собеседники журналистов отметили, что бронетехника, которую успели поставить Киеву, действительно находится на передовой, хотя использовать ее пока не спешат. Предполагается, что машины западного производства станут ключевой силой в рамках готовящегося контрнаступления ВСУ, которое пока не началось из-за неблагоприятных погодных условий.