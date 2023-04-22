Финансовые эксперты ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне в 7,5%

Ставка Центробанка должна сохраниться на уровне, который регулятор удерживает уже больше полугода. Такой прогноз о будущем решении совета директоров ЦБ сделали все 18 экспертов, чье мнение узнали «Известия».
Только крымский РНКБ допустил в прогнозе незначительное увеличение ключевой ставки. Это объясняется тем, что большинство специалистов не видят причин для повышения указанного показателя.
Банк России ранее продолжительное время принимал решения об изменении ставки только на основе данных по инфляции. Ранее она длительное время находилась на низком уровне около 2,8% в годовом выражении.