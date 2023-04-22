Киевлян возмутила новая клумба с изображением карты Украины без Донбасса

Патриотическая клумба с голубыми и желтыми цветами появилась в Киеве. Цветочную композицию на проспекте Николая Бажана практически сразу раскритиковали в социальных сетях.
Отмечается, что в украинской столице цветочные панно начали восстанавливать после зимы. Всего их около 30 по всему городу, рассказала директор КП УЗН Дарницкого района Людмила Филинская.
Однако киевляне подобному «творению» явно не обрадовались. По словам одного из пользователей Сети, создается впечатление, что клумбу оформляли первоклассники.
На цветнике коммунальщики изобразили карту Украины, однако и здесь жители столицы нашли, чем возмутиться. Так, один из комментаторов отметил, что на этой «карте» есть Крым, но нет республик Донбасса.
«А не смущает момент, что на карте нет Запорожской, Донецкой и Луганской областей?» — поинтересовался местный житель.
При этом на благоустройство сквера, где разбили клумбу, планируют потратить более 5,5 млн гривен. Заказчиком работ выступило коммунальное объединение «Киевзеленстрой».