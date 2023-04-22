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Отгрузка первой партии нефти из Казахстана для Румынии стартовала в турецком порту Джейхан

Экономика
Отгрузка первой партии нефти из Казахстана для Румынии стартовала в турецком порту Джейхан

В турецком порту Джейхан началась отгрузка первой партии нефти из Казахстана, которая будет переправлена в Румынию для дальнейшей переработки, заявили представители национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ).

Согласно данным «Казмунайгаза», глава правления корпорации Магзум Мирзагалиев побывал в турецком порту и лично увидел процесс отгрузки объемом 80 тыс. тонн нефти.

Энергоресурс был погружен на казахский танкер Alatau. Груз прибудет в румынский порт Констанц, а потом сырье отправится на нефтеперерабатывающий завод Petromidia.

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