Отгрузка первой партии нефти из Казахстана для Румынии стартовала в турецком порту Джейхан

В турецком порту Джейхан началась отгрузка первой партии нефти из Казахстана, которая будет переправлена в Румынию для дальнейшей переработки, заявили представители национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ).
Согласно данным «Казмунайгаза», глава правления корпорации Магзум Мирзагалиев побывал в турецком порту и лично увидел процесс отгрузки объемом 80 тыс. тонн нефти.
Энергоресурс был погружен на казахский танкер Alatau. Груз прибудет в румынский порт Констанц, а потом сырье отправится на нефтеперерабатывающий завод Petromidia.