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Эксперт Гриняев назвал учения Defender смотром оставшихся после поставок техники Украине сил НАТО

Армия
Эксперт Гриняев назвал учения Defender смотром оставшихся после поставок техники Украине сил НАТО

Декан факультета комплексной безопасности РГУ нефти и газа Сергей Гриняев заявил, что стартовавшие в Европе учения Defender 23 можно назвать своего рода смотром сил Запада, оставшихся после поставок техники Украине.

В интервью РИА Новости он отметил, что поставки вооружений украинской армии привели к снижению боевого потенциала Североатлантического альянса. Эксперт напомнил, что военно-политический блок поставлял ВСУ оружие и технику не только с баз хранения, но и напрямую из ВС некоторых стран.

«Одна из целей проводящихся в этом году учений будет осознание и принятие решений руководством НАТО, а готовы ли объединенные силы НАТО к решению своих задач», — заявил Гриняев.

Подчеркнем, что в маневрах Defender 23 задействованы свыше 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Учения будут проходить на протяжении почти двух месяцев.

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