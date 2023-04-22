Эксперт Гриняев назвал учения Defender смотром оставшихся после поставок техники Украине сил НАТО

Декан факультета комплексной безопасности РГУ нефти и газа Сергей Гриняев заявил, что стартовавшие в Европе учения Defender 23 можно назвать своего рода смотром сил Запада, оставшихся после поставок техники Украине.
В интервью РИА Новости он отметил, что поставки вооружений украинской армии привели к снижению боевого потенциала Североатлантического альянса. Эксперт напомнил, что военно-политический блок поставлял ВСУ оружие и технику не только с баз хранения, но и напрямую из ВС некоторых стран.
«Одна из целей проводящихся в этом году учений будет осознание и принятие решений руководством НАТО, а готовы ли объединенные силы НАТО к решению своих задач», — заявил Гриняев.
Подчеркнем, что в маневрах Defender 23 задействованы свыше 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Учения будут проходить на протяжении почти двух месяцев.