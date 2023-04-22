Эксперт Гриняев назвал учения Defender смотром оставшихся после поставок техники Украине сил НАТО

В интервью РИА Новости он отметил, что поставки вооружений украинской армии привели к снижению боевого потенциала Североатлантического альянса. Эксперт напомнил, что военно-политический блок поставлял ВСУ оружие и технику не только с баз хранения, но и напрямую из ВС некоторых стран.