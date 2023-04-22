Политолог Бредихин заявил, что Зеленский может переименовать Киев в Кибург

Президент Украины Владимир Зеленский может переименовать Киев в Кибург. Соответствующее заявление сделал политолог Антон Бредихин.
Таким образом эксперт в процессе общения с «ПолитРоссией» высказался насчет закона главы киевского режима о «деколонизации топонимии». Проект поможет украинскому правительству расширить поле для коррупции, объяснил Бредихин.
«Дело в том, что под данный закон можно подвести вообще все. Про что угодно можно сказать, что это связано с Россией», – отметил политолог.
Ранее сообщалось, что рано или поздно Зеленского посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.