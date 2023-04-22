Политолог Светов заметил признаки «весеннего обострения» после выпадов Берлина в адрес РФ

Решение о высылке российских дипломатов из ФРГ стало полной неожиданностью для Москвы. Эксперт отметил, что в РФ привыкли к странным заявлениям главы МИД Германии Анналены Бербок, однако теперь к ней присоединяются остальные. Например, немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что рад разрыву сотрудничества с российской стороной, рассказал Светов в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.