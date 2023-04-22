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Политолог Светов заметил признаки «весеннего обострения» после выпадов Берлина в адрес РФ

Политика
Политолог Светов заметил признаки «весеннего обострения» после выпадов Берлина в адрес РФ

Немецкие политики странно ведут себя по отношению к России в последнее время. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов.

Решение о высылке российских дипломатов из ФРГ стало полной неожиданностью для Москвы. Эксперт отметил, что в РФ привыкли к странным заявлениям главы МИД Германии Анналены Бербок, однако теперь к ней присоединяются остальные. Например, немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что рад разрыву сотрудничества с российской стороной, рассказал Светов в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

«Есть такое определение – "весеннее обострение". И у меня впечатление, что оно охватило германских политиков снизу доверху», — сделал неожиданное заявление о странном поведении Берлина политолог.

Аналитик напомнил, что выдворение сотрудников российского посольства не имело логического объяснения и мотивации. Вероятно, Германия готовится к полному прекращению дипломатических отношений с Российской Федерацией. Последний такой жест был связан с вторжением немецких войск в Советский Союз, резюмировал Светов.

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