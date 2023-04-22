Глава парламента Молдавии Гросу: переговоры о вступлении в Евросоюз займут годы

Молдавия должна незамедлительно начать переговоры о присоединении к Евросоюзу. Такой призыв озвучил председатель парламента государства Игорь Гросу.
По словам зарубежного политика, этот шаг жизненно необходим республике, так как обсуждение евроинтеграции может занять долгие годы.
«Каждая страна устанавливает скорость, с которой она переходит от одной главы к другой. Для нас важно иметь этот старт», — подчеркнул лидер правящей партии «Действие и солидарность».
Напомним, что в настоящее время Молдавия является кандидатом на вступление в Европейский союз. Такой статус страна получила 23 июня 2022 года одновременно с Украиной.