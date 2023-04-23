«Немцы осмелели». Сатановский осадил главу бундесвера после слов об ударах по территории РФ

Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, оправдывающего атаки ВСУ по российским территориям, в очередной раз говорят о законности потенциальных ударов России не только по Украине, но и по странам, которые поставляют ей оружие. С подобной критикой на главу бундесвера обрушился ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.
Накануне Писториус назвал ограниченные удары украинскими военнослужащими по регионам РФ «приемлемой тактикой». Сатановский счел его слова наглостью, напомнив, что Москва не воюет с блоком НАТО, однако воюет ли Альянс с РФ — вопрос риторический.
Как отметил политолог, НАТО ведет борьбу с Россией руками украинцев и ценой их жизней. Особое внимание Сатановский уделил поведению немецких политиков, которые, по его словам, уже дважды пытались «прибрать Украину» и теперь «снова осмелели».
«Отчего бы Писториусу, коль скоро ему так нравится нынешняя нацистская Украина, не отправиться вслед за [погибшим военкором Владленом] Татарским, а [главе МИД ФРГ Анналене] Бербок и [председателю ЕК Урсуле] фон дер Ляйен — вслед за Дарьей Дугиной? Отличная идея, многим у нас она чрезвычайно понравится!» — написал политолог в Telegram.
Ранее на примере двух собак Сатановский объяснил, что из себя представляют западные политики. Сравнив померанского шпица и тибетского мастифа, политолог заметил, что происхождение у пород практически одинаковое, но выводили их совершенно для разных целей. С людьми то же самое: некоторые ошибочно считают себя Наполеоном, как произошло, например, с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, убежден эксперт.