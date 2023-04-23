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«Немцы осмелели». Сатановский осадил главу бундесвера после слов об ударах по территории РФ

Политика
«Немцы осмелели». Сатановский осадил главу бундесвера после слов об ударах по территории РФ

Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, оправдывающего атаки ВСУ по российским территориям, в очередной раз говорят о законности потенциальных ударов России не только по Украине, но и по странам, которые поставляют ей оружие. С подобной критикой на главу бундесвера обрушился ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

Накануне Писториус назвал ограниченные удары украинскими военнослужащими по регионам РФ «приемлемой тактикой». Сатановский счел его слова наглостью, напомнив, что Москва не воюет с блоком НАТО, однако воюет ли Альянс с РФ — вопрос риторический.

Как отметил политолог, НАТО ведет борьбу с Россией руками украинцев и ценой их жизней. Особое внимание Сатановский уделил поведению немецких политиков, которые, по его словам, уже дважды пытались «прибрать Украину» и теперь «снова осмелели».

«Отчего бы Писториусу, коль скоро ему так нравится нынешняя нацистская Украина, не отправиться вслед за [погибшим военкором Владленом] Татарским, а [главе МИД ФРГ Анналене] Бербок и [председателю ЕК Урсуле] фон дер Ляйен — вслед за Дарьей Дугиной? Отличная идея, многим у нас она чрезвычайно понравится!» — написал политолог в Telegram.

Ранее на примере двух собак Сатановский объяснил, что из себя представляют западные политики. Сравнив померанского шпица и тибетского мастифа, политолог заметил, что происхождение у пород практически одинаковое, но выводили их совершенно для разных целей. С людьми то же самое: некоторые ошибочно считают себя Наполеоном, как произошло, например, с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, убежден эксперт.

#россия #евгений сатановский #фрг #германия