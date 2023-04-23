«Немцы осмелели». Сатановский осадил главу бундесвера после слов об ударах по территории РФ

Ранее на примере двух собак Сатановский объяснил, что из себя представляют западные политики. Сравнив померанского шпица и тибетского мастифа, политолог заметил, что происхождение у пород практически одинаковое, но выводили их совершенно для разных целей. С людьми то же самое: некоторые ошибочно считают себя Наполеоном, как произошло, например, с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, убежден эксперт.