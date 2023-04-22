Пользователям ЯRUS рассказали, какие правила помогут обезопасить детей в Сети

Команда социальной сети ЯRUS поделилась советами о том, как обезопасить ребенка в онлайн-пространстве.
Для начала надо выбрать площадки, где дети будут максимально ограждены от интернет-негатива. Например, в ЯRUS существует сразу несколько проверок публикаций — ручная и автомодерация с алгоритмами искусственного интеллекта.
«Полный контроль за детьми в интернете невозможен. Однако, для ограждения ребенка от неприемлемых материалов на платформах важна фильтрация контента. В соцсети ЯRUS хорошая автомодерация: с помощью специальных алгоритмов проверяются фотографии, видео, музыка и другие публикации на соответствие российскому законодательству», — рассказывает руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский.
Также ЯRUS хорош наличием «персональных ярусов», благодаря которым ребенку не будут мешать посторонние инфошумы и прочий негатив из интернета. Данный сервис можно настроить, исходя из интересов.
ЯRUS не даст детям заскучать, так как он мотивирует пользователей заниматься интересным для себя делом. Например, в ЯRUS.Музыке каждый может приобрести известность. Площадка поддерживает начинания и даже позволяет заработать.
Другим сервисом социальной сети являются аудиосказки, которые активно набирают популярность. Для большей привлекательности их записывают не только простые пользователи, но и знаменитости.Такой формат тоже может понравиться юным пользователям ЯRUS.
Не менее важны для кибербезопасности и настройки на смартфонах и планшетах, которые используют дети. Их можно выставить таким образом, чтобы несовершеннолетние не могли зайти на неприемлемый сайт. Также там есть функция тайминга, которая контролирует время, проведенное ребенком в Сети.