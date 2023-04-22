Пользователям ЯRUS рассказали, какие правила помогут обезопасить детей в Сети

Не менее важны для кибербезопасности и настройки на смартфонах и планшетах, которые используют дети. Их можно выставить таким образом, чтобы несовершеннолетние не могли зайти на неприемлемый сайт. Также там есть функция тайминга, которая контролирует время, проведенное ребенком в Сети.