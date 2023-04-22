Названы самые перспективные российские регионы для открытия углеводородных месторождений

По словам Ерофеевой, регионами страны с самыми благоприятными условиями для разработки являются Красноярский край, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Главным интересом предприятий-недропользователей стало лицензирование новых участков с залежами улеводородов в Восточной Сибири. В 2023 году соответствующие работы ведутся на 11 объектах.