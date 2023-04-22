Названы самые перспективные российские регионы для открытия углеводородных месторождений

Представители Федерального агентства по недропользованию России (Роснедра) перечислили наиболее перспективные субъекты РФ для геологоразведки углеводородов. Об этом заявила глава ведомства Нина Ерофеева, передает ТАСС.
По словам Ерофеевой, регионами страны с самыми благоприятными условиями для разработки являются Красноярский край, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Главным интересом предприятий-недропользователей стало лицензирование новых участков с залежами улеводородов в Восточной Сибири. В 2023 году соответствующие работы ведутся на 11 объектах.
Согласно прогнозам, в текущем году запасы нефти и газового конденсата вырастут на 550 миллионов тонн, а природного газа — на 650 миллионов тонн.