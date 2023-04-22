Финляндия пригрозила отреагировать на «неприемлемую активность» дипломатов РФ на Аландах

По словам президента республики, в настоящее время Хельсинки не видит нарушений каких-либо норм со стороны зарубежных дипломатов. Впрочем, в случае нарушения имеющихся правил россиянам придется столкнуться с реакцией властей, добавил он, комментируя идею закрытия консульства.