«Россия – это Вагнер»: Мусульманская община ЦАР устроила митинг в поддержку российских инструкторов

Аналогичная акция в поддержку россиян ранее прошла в Мали. Свыше 300 местных жителей поблагодарили специалистов, выйдя на митинг на улицы города Банкони. Кроме того, сообщалось о демонстрациях в Буркина-Фасо. В акциях приняли участие более 500 граждан.