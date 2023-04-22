«Россия – это Вагнер»: Мусульманская община ЦАР устроила митинг в поддержку российских инструкторов

Члены мусульманской общины в Центральноафриканской Республике вышли на митинг в поддержку сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ). Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами «ЦАР любит Вагнер» и «Россия — это Вагнер».
На территории ЦАР работают специалисты содружества, которых на Западе нередко причисляют к ЧВК «Вагнер». Офицеры обучают личный состав местных вооруженных сил, внося значительный вклад в восстановление мира на континенте.
Аналогичная акция в поддержку россиян ранее прошла в Мали. Свыше 300 местных жителей поблагодарили специалистов, выйдя на митинг на улицы города Банкони. Кроме того, сообщалось о демонстрациях в Буркина-Фасо. В акциях приняли участие более 500 граждан.