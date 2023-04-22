Дипломат Топорнин объяснил массовую высылку сотрудников российской дипмиссии из ФРГ

С точки зрения кадровых сокращений вопрос «назрел давно»: численность дипломатов, которая фигурирует в немецком посольстве, не отвечает сегодняшним реалиям, обратил внимание политолог. Диппредставительства формировались и расширялись во времена тесного сотрудничества государств, теперь же в этом нет необходимости — политические связи России и Германии сведены к нулю, объяснил Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня».