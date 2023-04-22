Дипломат Топорнин объяснил массовую высылку сотрудников российской дипмиссии из ФРГ

Очередная высылка российских дипломатов из ФРГ стала негативным фактором для и без того «испорченных» российско-германских отношений — ситуация, когда сотрудников фактически «выгоняют», явно не способствует духу сотрудничества и взаимодействия, полагает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
С точки зрения кадровых сокращений вопрос «назрел давно»: численность дипломатов, которая фигурирует в немецком посольстве, не отвечает сегодняшним реалиям, обратил внимание политолог. Диппредставительства формировались и расширялись во времена тесного сотрудничества государств, теперь же в этом нет необходимости — политические связи России и Германии сведены к нулю, объяснил Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня».
«Конечно, печально, констатировать такое негативное развитие событий. Логика здесь присутствует, в свете последних событий с европейскими странами отношения крайне сильно испортились. Они у нас включены в так называемый список недружественных стран, с которыми развивать отношения уже, в принципе, никто и не будет», — посетовал Топорнин.
Топорнин считает, что массовое сокращение сотрудников кардинально не отразится на работе представительств РФ в Германии. Консульское обслуживание российских граждан, проживающих в ФРГ, впрочем, никуда не денется, а вопросы политического характера можно контролировать из Москвы, добавил собеседник «ПС».
Ранее в субботу, 22 апреля, стало известно об очередной массовой высылке из Германии сотрудников российских диппредставительств. Уточняется, что речь идет о более чем 20 дипломатах. МИД России намерено ответить на «враждебные действия» Берлина зеркальным образом, посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр уже получил соответствующее уведомление.
«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Судя по данным сервиса Flightradar24, дипломаты уже прибыли в Россию. Утром 22 апреля из Москвы в Берлин прилетел правительственный Ил-96-300, который через несколько часов должен был отправиться обратно. Источник РИА Новости в МИД ФРГ подтвердил, что перелет связан с обсуждением комплектации представительств.
Комментируя последние данные, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как уличила немецкую сторону во лжи. Дипломат сообщила, что Берлин заранее уведомил Москву по факту высылки сотрудников и попросил не афишировать данный факт.
Спустя три недели немецкая сторона, по словам Захаровой, «слила» информацию в СМИ, которые местные власти якобы используют для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов». После чего в МИД ФРГ опровергли первоначальное заявление про высылку российских представителей, добавила Захарова.
«То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает», — резюмировала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
В конце марта немецкое издание Focus со ссылкой на анонимные источники сообщило, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок намерена выслать более 30 российских дипломатов, которых заподозрили в якобы использовании служебного положения ради получения сведений государственного значения для последующей диверсии или дезинформации.
Ранее жесткий ответ зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева немецкому минобороны обеспокоил издание Bild. Подробности — в материале «Политики Сегодня».