С Новым Годом!

Жители украинского села Лисичово выступили против сноса памятника воинам Красной армии

Общество
Жители украинского села Лисичово выступили против сноса памятника воинам Красной армии

Жители села Лисичево Закарпатской области Украины выступили против сноса памятника, который посвящен военнослужащим Советского Союза.

Они отмечают, что монумент установлен в честь односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны. Демонтаж обесценил бы жизни их предков, а также вклад, который они внесли в борьбу с фашизмом.

«Жители села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны», — сообщают украинские СМИ.

В попытках переписать историю на Украине регулярно сносят памятники, связанные с СССР и Россией. Кроме того, там изменяют улицы, которые были названы в честь деятелей Советского Союза.

#красная армия #советский союз #Украина #памятник