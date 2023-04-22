Памфилова нарекла Зеленского клоуном после санкций против Центризбиркома РФ

Президента Украины Владимира Зеленского можно считать «коверным клоуном». Соответствующее заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Таким образом глава ведомства отреагировала на санкции киевского режима против Центризбиркома России.
«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое», — сказала Памфилова в беседе с ТАСС.
Стоит отметить, что под санкции Украины также попали российские партии, в числе которых КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди».