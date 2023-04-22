Вучич допустил закупки вертолетов Ми-35 для нужд сербской армии на Западе

Белград может начать закупки на Западе вертолетов, в том числе и российских Ми-35, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
По словам политика, такие машины «имеют величайшее значение» для сербских вооруженных сил.
«Нам еще только будут поступать вертолеты западного производства, уверен, что от западных стран сможем получить и вертолетов восточного производства — Ми-35», — сказал глава государства.
Заявление прозвучало в рамках показа возможностей сербской амии на аэродроме под Белградом. В мероприятиях было задействовано более пяти тысяч военнослужащих, 60 единиц авиации, а также десятки танков.