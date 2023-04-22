«Не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками»: Пригожин высказался о стремлении Зеленского удерживать Бахмут

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на бунты военнослужащих ВСУ в Часовом Яре и Константиновке.
Соответствующее заявление бизнесмен сделал, комментируя информацию о том, что Зеленский потребовал от командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского удерживать Бахмут (Артемовск) вплоть до 9 мая, чтобы «не допустить большой информационной победы России».
«Уважаемые Владимир Александрович и Александр Станиславович. Подарков на 9 Мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные. У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее Пригожин отреагировал на посещение Зеленским прифронтовой Авдеевки. Предприниматель согласился лично явиться в Киев, так как встретиться с украинским президентом в Бахмуте основателю ЧВК «Вагнер» так и не удалось.