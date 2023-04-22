ЧВК «Вагнер» штурмуют укрепрайон многоэтажек за железной дорогой: репортаж ФАН

Штурмовикам ЧВК «Вагнер», которые ведут наступление в центре Бахмута, удалось взять под контроль железнодорожную станцию Бахмут-2. Военный корреспондент международной редакции ФАН Александр Яремчук одним из первых побывал на вокзале в центре города, и увидел штурмовые действия, которые бойцы «Вагнера» ведут в высотках за железной дорогой.
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали журналисту о том, как брали здание вокзала: пришлось с двух сторон обходить парк, расположенный в этой части города. Теперь под контроль штурмовых отрядов перешла вся территория центрального Бахмута к востоку от железной дороги.
«Напрямую бежать сюда было нецелесообразно. Поэтому группы обходили парк с левой и правой стороны. Окружили, закрепились, и, в принципе, потом парк уже был чист. Смысл идти сюда по «открытке» под артой?» — рассказал один из участников штурма.
ВСУ активно используют любые здания для размещения огневых точек, не исключая Храма Всех Святых, расположенного поблизости. По словам бойцов, противник предпочитает применять снайперов и дальнобойные пулеметы совместно с группами поддержки, и отходит, когда с ними пытаются завязать ближний стрелковый бой.
Штурм станции Бахмут-2 представлял собой особую проблему: вокруг большое количество открытого пространства, а впереди на возвышенности расположены высотные здания.
«Сложность операции была в том, что впереди у нас были девяти- и пятиэтажки. Там сидели снайперы, пулеметчики, работали вражеские АГС. Также минометы били по нам. Снайперы и пулеметчики — основная их сила», — рассказали бойцы.
В то время, пока Александр Яремчук находится в здании вокзала напротив вражеских позиций, в районе многоэтажек начался интенсивный стрелковый бой. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются и занимают плацдарм в высоких домах по ту сторону железной дороги. Продвижение идет вдоль улицы Чайковского. Севернее штурмовикам удалось преодолеть Аллею Троянд около Городского народного дома, и продвинуться по жилой застройке. На юге «вагнеровцам» удалось перейти улицу Корсунского и занять плацдарм в частном секторе. Параллельно продолжается продвижение в сторону Бахмутского ПТУ.