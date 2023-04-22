ЧВК «Вагнер» штурмуют укрепрайон многоэтажек за железной дорогой: репортаж ФАН

В то время, пока Александр Яремчук находится в здании вокзала напротив вражеских позиций, в районе многоэтажек начался интенсивный стрелковый бой. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются и занимают плацдарм в высоких домах по ту сторону железной дороги. Продвижение идет вдоль улицы Чайковского. Севернее штурмовикам удалось преодолеть Аллею Троянд около Городского народного дома, и продвинуться по жилой застройке. На юге «вагнеровцам» удалось перейти улицу Корсунского и занять плацдарм в частном секторе. Параллельно продолжается продвижение в сторону Бахмутского ПТУ.