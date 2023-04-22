Пользователи Twitter усомнились в компетенции Борреля после слов о «победе» Украины

Председатель евродипломатии Жозеп Боррель подвергся жесткой критике после слов о «победе» Украины. Пользователи Twitter усомнились в его компетенции из-за лицемерия и нежелания остановить конфликт.
Боррель заявил, что объединение и дальше будет поддерживать киевский режим для обеспечения «победы» Украины. Читатели в ответ призвали к мирным переговорам.
«Господин Боррель, мне кажется, вы ошиблись с названием должности, вы думаете, что вы генеральный секретарь НАТО», — написал один из комментаторов.
«После таких заявлений вы все еще называете себя дипломатом?» — поинтересовался другой пользователь.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что якобы все участницы Альянса готовы принять Украину в свои ряды.