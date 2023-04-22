Зеленский ввел санкции в отношении политических партий и ЦИК России

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести санкции в отношении ряда политических партий России. Соответствующий указ появился на официальном портале главы государства.
Сообщается, что под удар попали такие крупные партии как КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Кроме того, в черный список был включен и Центральный избирательный комитет РФ.
Несколько недель назад украинский лидер ввел ограничения против почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России. Кроме того, Зеленский запретил на десять лет российский «Яндекс» и «Рамблер».