Активисты движения «Петербург — Город Перемен» обратились к Путину с предложением об отставке губернатора Беглова

Активисты движения «Петербург — Город Перемен» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить губернатора Александра Беглова в отставку. Соответствующую петицию поддержали более миллиона горожан.
Обращение активистов было опубликовано на канале движения в мессенджере Telegram. Основными причинами создания петиции стали провалы транспортной и мусорной реформ, плохое состояние дорог, а также разрушение исторических зданий.
По словам членов движения, Петербург стал номинантом Книги рекордов Гиннесса как современный мегаполис с наибольшим количеством руин. Активисты призвали президента России учесть результаты петиции и вынести решение об отправке губернатора Александра Беглова в отставку.
Предприниматель Евгений Пригожин ранее выступил в поддержку инициативы движения «Петербург — Город Перемен» и высказался о результатах петиции. По его словам, честные люди в такой ситуации «пишут заявление об отставке».