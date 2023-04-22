Гладков: взрывоопасный снаряд вывезли с территории жилого сектора в Белгороде

Напомним, из-за взрывоопасного предмета в Белгороде оперативный штаб принял решение эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров — более трех тысяч человек. Их вывезли в пункты временного размещения с предоставлением горячего питания и питьевой воды.