Гладков: взрывоопасный снаряд вывезли с территории жилого сектора в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что найденный ранее снаряд уже вывезен с территории жилого сектора. По его словам, всех эвакуированных жителей постепенно начнут возвращать обратно.
«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Гладков.
Напомним, из-за взрывоопасного предмета в Белгороде оперативный штаб принял решение эвакуировать 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров — более трех тысяч человек. Их вывезли в пункты временного размещения с предоставлением горячего питания и питьевой воды.
Подробнее о том, что на месте падения бомбы в Белгороде саперы обнаружили авиационный боеприпас ФАБ-500, «Политика Сегодня» писала ранее.