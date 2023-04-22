«По подложным документам я его взял к себе»: Пригожин раскрыл детали работы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Сын Пескова прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве штурмана, а оказавшись в Донбассе, стал членом расчета на «Урагане» и работал на транспортно-заряжающей машине. Через шесть месяцев он отправился в отпуск, сообщил Пригожин.