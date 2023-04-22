«По подложным документам я его взял к себе»: Пригожин раскрыл детали работы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в рядах «оркестра». Предприниматель заявил, что не раскрывал его личность и принял на службу по подложным документам.
«Песков ко мне обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать на войну и отговорить его было бесполезно. В министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе или ушел бы на мясо. Поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знали об этом только я и руководитель кадровой службы», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба.
Сын Пескова прошел трехнедельную подготовку в Молькино в качестве штурмана, а оказавшись в Донбассе, стал членом расчета на «Урагане» и работал на транспортно-заряжающей машине. Через шесть месяцев он отправился в отпуск, сообщил Пригожин.
«Отработал он там минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все. Никто из членов расчета "Урагана" не знал о том, что его папа кем-то является. Единственное, чем он отличался, это тем, что он знал английский и выглядел слишком умно. Что он там врал, почему он его знает, я не в курсе», — заявил основатель «оркестра».
Безусловно, для населения это неожиданная ситуация. Все привыкли к тому, что дети элит рассказывают истории о желании стать выдающимися учеными, отметил предприниматель.
«Родители их прячут, и с кем бы я ни говорил, все говорят: "Ты что, с ума сошел, да зачем мне это надо, да пускай вот те воюют". Поэтому, как говорится, рабоче-крестьянская армия, рабочие и крестьяне вкалывают, а элита прется от жизни. А рабочие и крестьяне погибают, и их дети погибают. В царской России дворяне точно так же воевали, а у нас дворянства нет. У нас есть жирующие негодяи, и есть народ, который отдувается за них», — подчеркнул он.
Пригожин обратил внимание, что если бы дети элит работали хотя бы в штабах, в этом был бы огромный плюс.
«И, может быть, папа хоть бы палец об палец ударял и перепроверял бы информацию, а потом бы доводил эту информацию туда, куда надо», — подытожил основатель ЧВК «Вагнер».
О службе сына Пескова в подразделении ЧВК «Вагнер» Пригожин ранее рассказал в интервью военкору Александру Симонову. Он отметил, что артиллерист выполнял задачи «абсолютно нормально».