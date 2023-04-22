Марин Ле Пен сообщила о пропасти между Макроном и французами

Между французским лидером Эммануэлем Макроном и гражданами его государства находится огромная пропасть. Такими выводами поделилась парламентарий из Франции Марин Ле Пен в эфире BFMTV.
По словам депутата, глава государства закрылся в «бункере» под названием Елисейский дворец. Любой его выход в люди вызывает у местных жителей бурю негодования.
«Так что это он породил этот гнев и хаос. Сегодня между Эммануэлем Макроном и французами произошел полный разрыв», — заявила политик.
Ранее сообщалось, что Макрон испортил рейтинг одного из ресторанов Франции. После визита президента в Peña Pil Pil на заведение обрушились негативные отзывы.